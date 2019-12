Governo: Quagliariello, 'io responsabile per salvarlo? Non ci penso proprio'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Se con Romani potrei formare un gruppo di 'responsabili' per salvare il governo Conte bis? Smentisco categoricamente, non lo farei mai, non ho alcuna intenzione di salvare il Conte Bis, posso categoricamente escludere che io ci pensi anche lontanamente. Non voterei mai per questo governo, in nessun caso”. Lo dice Gaetano Quagliariello, senatore del gruppo di Forza Italia ed esponente di Idea, che oggi è stato ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. E anche sulla possibilità di passare al partito renziano di Italia Viva, "non ci penso nemmeno lontanamente”, ha assicurato Quagliariello.