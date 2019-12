Gb: Jupiter Am, voto cruciale per investitori, ora meno incertezza

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Le elezioni generali di ieri nel Regno Unito "sono state cruciali per due motivi. Innanzitutto, perché le politiche di Corbyn e McDonnell erano fortemente anti-investitori: basta pensare alle nazionalizzazioni, agli espropri effettivi dei beni, alle tasse straordinarie e a un aumento delle imposte societarie. Gli investitori, inclusi i fondi pensione, le persone fisiche e i fondi di beneficenza ne avrebbero sofferto. Di conseguenza, le azioni del Regno Unito e la sterlina hanno sofferto prima del voto per le paure che queste politiche diventassero realtà". Lo ha detto James Clunie, a capo della Strategy Absolute Return di Jupiter Asset Management.

Inoltre, continua, "c'era un'enorme incertezza tra individui e imprese a causa di un governo di minoranza inefficace prima delle elezioni. Ciò ha raffreddato il sentiment e le attività economiche. Anche se il Regno Unito si trova di fronte a molte sfide future, come qualsiasi altro Paese, enormi incertezze sono state eliminate. Ciò è positivo per i corsi azionari e per la sterlina".