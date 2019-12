Cop25: Cile esorta all'accordo, 'non capiranno se non saremo in grado' (2)

(Adnkronos/Europa Press) - Il ministro aveva convocato una sessione plenaria informale intorno alle 15 per informare le parti sullo stato dei negoziati.

In qualità di ministro della Transizione ecologica spagnolo, Teresa Ribera, aveva riferito che i "facilitatori" hanno terminato il loro lavoro e presentato le diverse proposte di accordo perché siano analizzate dalle parti. Schmidt ha spiegato che, d'ora in poi, il lavoro sarà svolto in due modi, da un lato l'articolo 6 (mercati globali del carbonio), che richiede più lavoro, e dall'altro il resto degli accordi.

Durante la sessione informale, delegazioni come Brasile, India, Cina, Paesi africani, piccole isole, tra gli altri, hanno commentato i testi, evidenziando le posizioni che sono state mantenute in questi giorni.