Caserta, operaio muore schiacciato da pressa

Caserta, 13 dic. (Adnkronos) - Tragedia sul lavoro in un'azienda della zona industriale di Teverola nel casertano. Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da una pressa. Inutili i soccorsi del personale del 118 per un 47enne, di Cesa, sempre nella stessa provincia, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i carabinieri della locale stazione e gli ispettori del Lavoro dell'Asl di Caserta che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente, accertando se ci siano responsabilità per la mancata sicurezza sul lavoro.

La salma del 47enne è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Caserta per l'esame autoptico.