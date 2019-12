Roma 'chiusa' per pioggia, sindaco Milano: neve non ci spaventa

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "I milanesi non si spaventano per due fiocchi di neve...". E' quanto scrive il sindaco di Milano Beppe Sala su Instagram, condividendo la foto di un tram nella sua città imbiancata con l'hashtag #amomilano. Una frase che raccoglie oltre 24mila 'Mi piace' e centinaia di commenti che associano la frase alla Raggi e alla chiusura delle scuole per maltempo a Roma. "E' una frecciatina alla sindaca della Capitale?" gli chiedono, ma il sindaco non raccoglie e si limita a replicare "scherzo sempre e comunque amo veramente Roma". Sala incassa anche i complimenti per lo scatto. "Bella foto, te le fada tì?" gli chiedono in dialetto e il primo cittadino risponde a tono: "Sì, lu fada mi".