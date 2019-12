Pop Bari: Di Maio, 'ampia riflessione, non decreto per salvare banchieri'

Catanzaro, 13 dic. (Adnkronos) - "C'è un sistema bancario che ha tante difficoltà in Italia. Noi abbiamo sempre detto aiuteremo i risparmiatori non i banchieri. In queste ore c'è un grande problema con la Popolare di Bari, è stata commissariata da Banca d'Italia. Andiamo a vedere a chi hanno prestato i soldi in questi anni, scommettiamo che nei meccanismi di prestito ci troviamo sempre i soliti che poi non hanno ripagato i prestiti?". Lo ha affermato Luigi Di Maio, durante un comizio a Catanzaro.

"Allora -ha aggiunto- noi non dobbiamo fare un decreto per aiutare i banchieri, dobbiamo fare un decreto per mettere in sicurezza i conti correnti degli italiani che li hanno in quella banca e dove evidentemente qualche manager ha prestato i loro soldi dei risparmi degli italiani a qualche amico che non li ha restituiti, perché i buchi nelle banche si fanno così. E vorrà dire che faremo un'ampia riflessione su questo prima di varare il decreto".