Pop Bari: in corso Consiglio dei ministri(2)

(Adnkronos) - Italia viva ha annunciato che la sua delegazione non parteciperà alla riunione di governo, mentre Luigi Di Maio, da Catanzaro, ha spiegato che "faremo un'ampia riflessione prima di varare il decreto", perché "non dobbiamo fare un decreto per aiutare i banchieri, dobbiamo fare un decreto per mettere in sicurezza i conti correnti degli italiani che li hanno in quella banca".