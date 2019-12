Gb: Veltroni, 'sinistra non risolve problemi tornando indietro'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "L'idea di un'Europa senza Gran Bretagna è un fatto storico che dovrebbe aprire nell'Unione una riflessione di grande respiro. O decidiamo di dare vita agli Stati Uniti d'Europa o il rischio di un'involuzione del processo europeo è davvero elevato". Lo dice Walter Veltroni in un'intervista alla Stampa.

Sulle ragioni della sconfitta netta della sinistra, per Veltroni "c'è un trend simile in tutto l'Occidente. Nel caso inglese la sconfitta ha a che fare con l'incertezza su queste elezioni: il fatto di non essere stati chiaramente né pro né contro l'Europa, sono rimasti in una specie di terra di nessuno che ha fatto perdere loro identità. E non serve, per ritrovarla, fare ricorso a idee del Novecento, perché la società è cambiata. Non è tornando indietro che la sinistra risolverà i suoi problemi".