Italia Viva: riparte 'Futura', la scuola politica per under 30

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - Al via oggi pomeriggio, a Palermo, la seconda edizione della scuola politica per under 30 'Futura' ideata dal capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone. Oggi, a partire dalle 16, e domani al convento di Baida si parlerà di sostenibilità ambientale, economia circolare, energia, acqua, clima, con i massimi esperti e docenti in ambito nazionale ed internazionale. Un 'vivaio', come lo ha definito lo stesso Faraone, di ragazze e ragazzi "dove ci si incontra e si cresce insieme per costruire una nuova classe dirigente competente e seria".