Pop Bari: Gelmini, 'governo dilaniato'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Ieri, intorno all’ora di pranzo, durante una conferenza stampa a Bruxelles il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sullo stato dei dossier che riguardano la Popolare di Bari e la banca Monte dei Paschi, dichiarava: ‘il sistema bancario italiano è solido e in buona salute, negli ultimi due anni ha compiuto grandi progressi. Al momento non prevediamo nessun intervento per nessun istituto’". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Passano poche ore e viene convocato un Consiglio dei ministri notturno per approvare in fretta e furia un decreto per il salvataggio della Popolare di Bari. Dalla riunione carbonara arriva una fumata nera: governo litigioso e dilaniato, premier inconsapevole e incapace di dettare una linea".

"I renziani mettono il broncio rimembrando la vicenda Banca Etruria, i grillini fanno i finti verginelli pur di non assecondare in modo troppo sfacciato il Pd e il suo ministro Gualtieri. Risultato? Ancora una volta incertezza, superficialità, incredibile leggerezza nell’affrontare temi delicatissimi. Non è un governo adatto a guidare un Paese come l’Italia”.