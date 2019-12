Antisemitismo: Fico, 'Segre artigiana di pace'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Liliana Segre rappresenta una figura di riferimento per tutta l'Italia e tutto il Parlamento. Parliamo di una donna che porta avanti i valori più sani per una società: il dialogo e il confronto contro ogni forma d'odio. Non è solo una custode della memoria ma una vera e propria artigiana di pace, che si impegna quotidianamente per tenere vivi i principi di tolleranza e rispetto per l'altro". Lo scrive su Fb il presidente della Camera, Roberto Fico.