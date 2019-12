Pop Bari: Di Maio, 'se dobbiamo mettere soldi, banca diventi dello Stato'

Roma, 14 (Adnkronos) - "Una volta ottenute queste risposte, che per me devono restare agli atti di un punto ad hoc del Consiglio dei Ministri con una discussione chiara e a verbale, la terza cosa che pretendiamo è la seguente: se dobbiamo mettere soldi pubblici in una banca per evitare che saltino i conti correnti dei pugliesi, quella banca deve diventare di proprietà dello Stato per creare la banca pubblica per gli investimenti, che è un nostro obiettivo del programma del Movimento 5 Stelle e che tra l’altro è dentro il programma di Governo". Lo puntualizza Luigi Di Maio in un post su Fb.

"Non faremo come qualcuno in passato con le banche Venete, che furono ripulite con i soldi degli italiani e poi furono regalate (al prezzo di un euro) ad altre banche. Stiamo ancora risarcendo i risparmiatori truffati".