Pop Bari: E.Letta, 'non può essere questione da campagna elettorale'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "La cosa peggiore è fare campagna elettorale sulla vicenda della Banca Popolare di Bari. Non conosco le tecnicalità di questa vicenda, ma l’unica cosa che mi sento di dire è che non ci devono fare campagna elettorale sopra". Lo ha affermato Enrico Letta, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24.

"Devono trovare una soluzione, come è giusto che sia, per fare in modo che quel pezzo di sistema territoriale -ha aggiunto l'ex premier- non crolli intorno al crollo di una banca. Se ci sono amministratori che non hanno assolto al loro compito è giusto che siano perseguiti per quello che hanno o non hanno fatto”.

“Bari –ha concluso Letta- non c’entra niente con Etruria o con altre cose. Pensare che la vicenda Bari debba essere secondo o terzo tempo di vicende precedenti vuol dire fare un danno alle persone dentro a questa vicenda”.