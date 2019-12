Aeroporti: a Palermo all'asta oggetti smarriti, vendite per oltre 20mila euro (2)

(Adnkronos) - Attenzione alta sui prodotti tecnologici: due pc portatili della MacBook e quattro tastiere sono stati battuti a 710 euro, cosi come per i lotti di video camere, macchine fotografiche reflex e per gli iPad, venduti a piccoli lotti da cinque pezzi tra 600 e 800 euro. E ancora 163 tra valigie, zaini e trolley sono stati venduti a 420 euro e 481 occhiali da sole e da vista a 340 euro. I proventi della vendita, oltre 20mila euro, andranno all’erario.