Maltempo: a Palermo alberi divelti dal vento e pali della luce danneggiati

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - E' stato soprattutto il vento a causare danni a Palermo dove alberi e cartelloni pubblicitari sono stati divelti dalle forti raffiche durante la notte. Dalle prime ore dell'alba diverse squadre della Reset, per un totale di 27 operai, sono intervenute, in coordinamento con la polizia municipale, il settore Verde del Comune e la protezione civile, per rimuovere alberi e rami caduti o danneggiati. Gli interventi si sono concentrati unicamente sulle strade pubbliche nelle quali vi erano situazioni di potenziale rischio per i cittadini, tralasciando per il momento quelli necessari nei giardini comunali che sono comunque chiusi per motivi precauzionali.

Mondello, l’asse di via Libertà e strade limitrofe, via Roma, le zone momentaneamente oggetto di intervento. Man mano che le squadre si saranno liberate, sulla base delle segnalazioni ricevute e del livello di pericolo, si sposteranno nelle altre zone della città. La polizia municipale sta anche controllando gli interventi delle ditte private proprietarie di impianti pubblicitari divelti o danneggiati, in particolare nella zona di piazzale Einstein e in via Sardegna. Una pattuglia è impegnata a supporto delle operazioni di verifica della sicurezza a Monte Pellegrino, dove protezione civile e Settore Verde del Comune stanno valutando la situazione degli alberi e di alcuni massi. In via precauzionale, è stata chiusa al transito la via Bonanno, dall’incrocio con via cardinale Rampolla.