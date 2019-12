Mafia: depistaggio Borsellino, legali parti civili contro pm Palma 'Intervenga Ordine avvocati' (3)

(Adnkronos) - L'avvocato Giuseppe Scozzola, all'indomani dello sfogo in aula, spiega: "Non sopporto assolutamente che qualcuno possa attaccare la toga, certo potevo evitare ma non dovevo essere io ad intervenire in difesa nostra, ma altri. Comunque precisiamo che, spero che sia registrato, dopo il mio sfogo qualcuno ha osato mettere in dubbio anche la revisione. È semplicemente triste".

E un altro avvocato, questa volta di Giuseppe Urso, altro imputato condannato da innocente, Ornella Butera, aggiunge: "Senza dimenticare che se siamo qui oggi è soprattutto grazie agli 'avvocati che ora fanno le parti civili' che hanno sempre cercato la verità nonostante ancora oggi siano bassamente attaccati da chi oggi dovrebbe avere quanto meno il buon gusto, auspicare l' intelligenza sarebbe troppo, di tacere". "E aggiungo ancora che di fronte all'assoluzione in sede di revisione di chi, innocente, è stato ingiustamente condannato all'ergastolo sentire ancora dire 'questo è tutto da vedere.. questo è da vedere', lascia basiti e sgomenti".

L'udienza con la deposizione di Annamaria Palma, che ieri ha avuto un cedimento emotivo scoppiando in lacrime per dire a gran voce di essere stata "accusata ingiustamente" anche dai familiari di Paolo Borsellino "che io adoravo", è stata rinviata al prossimo 10 gennaio. Nelle udienze successive saranno ascoltati anche il pm Antonino Di Matteo, che si occupò delle indagini e Ilda Boccassini.