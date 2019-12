Sicilia: Musumeci scrive a Conte, 'evitare dissesto Comuni'

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - "La grave situazione scaturita da alcune decisioni del ministero della Salute su risorse finanziarie della Regione determina l'impossibilità di trasferire le somme necessarie ai Comuni per scongiurarne il dissesto. Tale impossibilità è peraltro aggravata dalla parifica del rendiconto della Corte dei Conti, pronunciata ieri dalle Sezioni riunite per la Sicilia, che impone il ripianamento di un disavanzo in gran parte ascrivibile, come precisato dalla stessa Corte, a esercizi passati e ad alcune partite finanziarie risalenti a 25 anni fa". Così il governatore Nello Musumeci in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Musumeci sottolinea come la Regione siciliana, pur non avendo potestà legislativa in materia di finanza locale, da anni sostiene i Comuni, le città metropolitane e i liberi consorzi con ingenti risorse a proprio carico. "Per evitare che le tensioni sociali, già gravi in Sicilia, possano acuirsi – scrive il presidente - occorre intervenire con la massima tempestività, per consentire ai Comuni di continuare a svolgere le proprie essenziali funzioni". "Urgentissimo" per il governatore "bloccare la vicenda delle rate di mutuo per l'indebitamento sanitario presso il Ministero della Salute e quello dell’Economia e finanze (127 milioni circa), mantenendo l’imputazione delle risorse al Fondo sanitario regionale".