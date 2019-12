Pop Bari: Osnato, 'solo Fdi voleva riportare Bankitalia in mani pubbliche'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Oggi il ministro e leader politico dei 5 stelle attacca Bankitalia per i mancati controlli sulla gestione della Banca Popolare di Bari. Il suo intervento è incredibilmente fuori luogo se si pensa che pochi mesi or sono il suo governo e il suo partito hanno difeso proprio lo status quo di Bankitalia quando Fratelli d’Italia presentò la proposta di legge Meloni per riportare la Banca centrale in mani pubbliche e non invece in mano alle stesse banche che dovrebbe controllare come accade ora". Lo afferma Marco Osnato, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze della Camera.

"Solo Fdi -ricorda- votò a favore, ora è decisamente patetico cercare responsabilità in altri quando non si è avuto il coraggio di prendersi le proprie!”