Centrodestra: Bertinotti, 'Meloni corretta e leale, avrà un ruolo centrale'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Con Meloni ho lavorato insieme quando io ero presidente della Camera e lei vice. È stata una collaborazione di grande correttezza e lealtà. Penso che avrà un ruolo centrale perché il centrodestra in Italia si sta facendo sempre più destra. Lei e Salvini sono e saranno anche in futuro il ticket della destra". Lo dice Fausto Bertinotti in un'intervista a The Post internazionale.