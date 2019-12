Centrodestra: Carfagna, 'Voce libera né corrente né partito, mai con Conte' (2)

(Adnkronos) - A chi gli fa notare che in molti, in Forza Italia, guardino ormai a lei come l'anti-Salvini, "a tutti dico - chiarisce l'azzurra - io un partito ce l'ho già ed è Fi". Che tuttavia "attraversa un momento di difficoltà", e "chi non si rassegna all'attuale 6% prova a lottare per difendere la voce dei liberali italiani che negli ultimi mesi e diventata troppo flebile e rischia di lasciare spazio a una deriva sovranista ed estremista".

Carfagna nega anche contatti con Matteo Renzi e Carlo Calenda: "Stiamo ricevendo già tante adesioni anche oltre Fi, ma tutto abbiamo in mente fuorché dar vita a un progetto di 'responsabili per Conte'. Non abbiamo nulla a che fare con eventuali operazioni di palazzo. Io non sosterrò mai questo governo", assicura.