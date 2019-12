Sardine: riunione al via in centro occupato dove elemosiniere Papa riattaccò corrente

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - E' in corso da un paio di ore la prima riunione nazionale delle sardine, l'onda nata a Bologna da un gruppo di quattro giovani che sta ormai attraversando tutta Italia. Dopo il successo di ieri a Roma, che ha visto le sardine riempire piazza San Giovanni, al via questa mattina, attorno alle 9, la prima riunione alla quale stanno prendendo parte i promotori delle iniziative che si sono tenute in questo ultimo mese in tutta Italia.

L'incontro, a porte chiuse, si sta tenendo allo spazio Spin time, in via di Santa Croce in Gerusalemme, a due passi da piazza San Giovanni. E, curiosità, si tratta del centro occupato da circa 150 famiglie balzato alle cronache, nel maggio scorso, per il blitz del cardinale Konrad Krajewski, l'elemosiniere di Papa Francesco, che aveva riattaccato la corrente elettrica dopo che, per svariati giorni, le famiglie occupanti erano rimaste senza.