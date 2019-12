Roma: Gasparri, 'Raggi ha ucciso anche tradizione Piazza Navona'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Virginia Raggi ha raso al suolo Roma. La sua gestione è peggio della calata dei barbari. Ora ha ucciso anche la tradizione di Piazza Navona, che rappresentava un punto di riferimento, non solo per i romani ma per tanti turisti e tante persone che affollavano la piazza e le vie limitrofe. C’erano da fare controlli? E perché non li hanno fatti prima? Le gare, le selezioni, chi le ha gestite se non il Comune? Sono degli incapaci e degli inetti. Se c’erano situazioni di illegalità o di mancato rispetto delle regole andavano affrontate tempestivamente. Oppure sono stati sorpresi dall’imprevedibile arrivo del Natale e dell’Epifania nel calendario? La Raggi è uno scandalo evidente. I grillini sono la vergogna d’Italia". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).

"Pensate che nel nuovo organigramma - prosegue l'azzurro - Di Maio ha messo come responsabile delle campagne elettorali il noto incapace e somaro Toninelli. Ci dobbiamo liberare di questa gente. Più che un tavolo delle regole servono le cabine elettorali. Perché di questa gente non se ne può più. Stanno devastando le città e la nazione. La vera liberazione non devono farla le sardine-partigiane servitorelle di questo potere vergognoso che sta devastando l’Italia. La vera liberazione si fa con le urne, per portare il centrodestra unito al governo. E la festa la faremo non solo in Piazza San Giovanni ma anche in Piazza Navona, con la gente che la Raggi ha mandato via rendendo, come è tipico dei grillini, la città e il territorio cupi e tristi”.