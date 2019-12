Natale: a Vicenza Caritas e Libreria San Paolo lanciano il 'libro sospeso' (3)

(Adnkronos) - “Siamo veramente felici di essere parte di questa iniziativa a favore della Caritas – affermano Lucio Rossetto e Antonio Pigatto, rispettivamente responsabile della Libreria San Paolo di Vicenza e responsabile per gli eventi culturali della stessa Libreria -. Metteremo a disposizione diversi titoli inerenti agli ambiti di intervento e saremo ovviamente disponibili a dare suggerimenti e indicazioni sui testi proposti a tutti quelli che ce lo chiederanno. Come segno di riconoscenza, ogni donatore riceverà un segnalibro dedicato all’iniziativa”.

“Ringraziamo fin da subito quanti daranno il loro contributo a questa iniziativa – commenta Lorenzo Facco, responsabile area grave marginalità di Caritas Diocesana Vicentina -. Per la nostra scuola di italiano in Casa Santa Lucia, ad esempio, si tratta di testi molto importanti, se pensiamo che nel 2018, grazie all’impegno di 10 volontari, 39 persone hanno seguito il corso, per un totale di 63 lezioni”.