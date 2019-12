Ile-de-France, oltre 600 chilometri di code

Parigi, 16 dic. (Adnkronos) - L'ultima settimana prima delle feste di Natale si annuncia difficile in Francia, dove non si profilano accordi sulla riforma delle pensioni e la paralisi dei trasporti ha fatto registrare, intorno alle 8:30, un nuovo record di ingorghi nell'Ile-de-France, 608 chilometri sull'insieme del territorio, contro una media alla stessa ora compresa tra i 200 e i 350 chilometri. A riferirlo è il sito di informazioni stradali Sytadin, che dipende dalla Direzione stradale Île-de-France (DiRIF).

Intanto un sondaggio realizzato da Ifop per 'Le Figaro' rivela che il 55% dei francesi teme di non riuscire a raggiungere la famiglia per le feste e considererebbe "non accettabile" il proseguimento dello sciopero dei trasporti durante le feste di Natale. Di idea contraria il 37% del campione, secondo cui questa possibilità deve essere considerata "legittima, perché l'importanza della posta in gioco giustifica il proseguimento dello sciopero". Se gli scioperi inoltre dovessero andare avanti nei giorni e nelle settimane prossimi, il 46% delle persone interpellate attribuirebbe la responsabilità dei blocchi, soprattutto nei trasporti, al governo e il 35% ai sindacati.