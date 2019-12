Qualità vita, sindaco Caltanissetta? "Noi ultimi? Non possiamo fare miracoli..."

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Sarebbe troppo facile iniziare con una battuta, cioè che dopo avere toccato il fondo, con l'ultimo posto nella classifica sulla qualità della vita, non si può che migliorare e risalire la china. Ma non la faccio, perché la situazione è davvero molto seria. Io sono sindaco da pochi mesi e ho trovato una situazione economica molto difficile e complicata. E non posso fare miracoli. Però sono ottimista, devo esserlo per me e per i miei cittadini...".

Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, vede positivo nonostante l'impietosa classifica sulla qualità della vita del Sole 24 ore che relega la provincia di Caltanissetta al 107esimo posto, cioè all'ultimo posto. Ha appena finito di leggere l'intera la classifica e il sindaco, esponente del M5S eletto lo scorso aprile al ballottaggi con il 58,8 per cento dei voti, e ci tiene a sottolineare: "Il dato è provinciale - dice -Non riguarda solo la città di Caltanissetta. Ma c'è anche Gela, ad esempio, che sta vivendo una vertenza importante sullo stabilimento Eni".