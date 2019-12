Venezia: Cavarzere, individuata l'auto finita nell'Adige, all'interno un corpo

Venezia, 16 dic. (Adnkronos) - Nella tarda mattina è stata individuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco nel fiume Adige in località Gallianta a Cavarzere auto di cui erano in corso le ricerche dal pomeriggio di domenica. Un automobilista in transito lungo la SP 85 ha aveva notato l’auto finire inghiottita nel corso del fiume. Sono ora in corso le operazioni di recupero dell’auto in cui all’interno vi è il corpo di una persona. Le operazioni di recupero sono complicate per la forte presenza di corrente subacquea.