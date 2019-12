Manovra: Malan, 'Casellati ha applicato semplicemente regole'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "La presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel dichiarare inammissibile l'emendamento sulla cannabis, ha semplicemente applicato le regole: non si può intervenire su un tema così sensibile nella legge di Bilancio solo perché lo Stato incasserebbe qualcosa sulla vendita di quei preparati". Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo di Fi al Senato.

"Naturalmente -aggiunge- noi di Forza Italia siamo soddisfatti perché abbiamo sollevato la questione per primi. Ma, come ha detto la presidente Casellati, se la maggioranza vuole legalizzare il consumo della cannabis, presenti un disegno di legge apposito. La sua posizione super partes non è in discussione. Noi voteremo e argomenteremo contro e forse saremo in minoranza, ma le cose vanno fatte alla luce del sole, nel rispetto del regolamento, in modo che i cittadini sappiamo le posizioni di ciascuno. A questo serve il Parlamento. Oggi abbiamo la dimostrazione che le regole procedurali non sono un cavillo ma una tutela per tutti"