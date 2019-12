Iv: Renzi, '5% non mi basta, voglio arrivare almeno al 10'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non mi basta il 5%. Voglio arrivare almeno al 10% ma serve tempo". Lo dice Matteo Renzi a Radio Uno. Nell'attesa, qual è la soglia di sopravvivenza? "Non lo so. Si chiama 'Italia Viva, non 'sopravviva...". Quanto al numero dei parlamentari, "siamo 46-47, una bella pattuglia, non facciamo campagna acquisti".