Lombardia: da Regione 2,3 mln per interventi su sponde Naviglio Grande

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Risorse per 2,29 mln al Naviglio Grande dalla Regione Lombardia. Il consiglio regionale ha dato via libera all'emendamento della Lega al Bilancio regionale. Il primo firmatario è il consigliere regionale del Carroccio, Simone Giudici.

“Con questo emendamento – spiega – si mettono a bilancio per l’esercizio 2020 risorse destinate al cofinanziamento per il ripristino delle sponde del Naviglio Grande nel tratto, di circa 7,5 chilometri, compreso tra i Comuni di Albairate, Vermezzo, Gaggiano e le adiacenti SS494 e SP59". Si tratta di un’opera dal costo complessivo di 15 milioni di euro, "che servirà ad assicurare la funzionalità idraulica del canale, la sua navigabilità, ma soprattutto per la sicurezza del traffico lungo le strade che lo affiancano. Questo intervento, come segnalato anche dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, si rende prioritario dato l’elevato livello di deperimento delle sponde del canale, dovuto specialmente alle forti sollecitazioni subite a causa del traffico intenso".