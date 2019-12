Toscana: Rossi, 'non sarà laboratorio intesa Renzi-Salvini'**

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Ai consiglieri di Italia Viva non sfuggirà che la mancata approvazione del bilancio comporterebbe l'immediata fine di questa maggioranza. Sarebbe questo un bel modo di presentarsi uniti contro la destra? Ma forse è il risultato che qualcuno persegue". Lo sottolinea Enrico Rossi, presidente della regione Toscana, in una nota dopo le polemiche con Italia Viva.

"In questi giorni infatti si è sentito parlare di un possibile accordo di desistenza tra Matteo Renzi e Matteo Salvini in Toscana. E proprio in Parlamento abbiamo ascoltato il leader di Italia Viva rivolgersi al capo della Lega prospettando intese".

"Noi non vogliamo che la Toscana si incammini anticipatamente in questa direzione. E nessuno può pensare di trasformare questa importante Regione italiana in un laboratorio di politiche nazionali a danno del buon governo regionale. Non lo meritano i cittadini, i lavoratori e le imprese della Toscana".