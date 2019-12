Almaviva: Di Piazza, 'governo con lavoratori, scongiureremo licenziamenti' (2)

(Adnkronos) - "Per il M5S - aggiunge il deputato Adriano Varrica - come testimoniato dalla presenza del ministro Nunzia Catalfo e dall'impegno costante del sottosegretario Steni Di Piazza, il destino di Almaviva a Palermo è prioritario. Bisogna insistere in questo percorso difficile. In parlamento supporteremo questo percorso di rilancio del settore, in linea con gli impegni del governo. Bisogna fare ciò che è possibile per fare rientrare i volumi di lavoro dall'estero e per garantire il futuro dei lavoratori del settore".