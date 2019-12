Banche: voci su candidatura Ruocco, M5S smentisce**

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - I 5 Stelle smentiscono, eppure fonti parlamentari di maggioranza fanno circolare il nome di Carla Ruocco, attuale presidente della commissione Finanze della Camera, come possibile candidata alla presidenza delle commissione Banche. "Potrebbe arrivarci la proposta della Ruocco", si dice in ambienti parlamentari della maggioranza. Ma dal Movimento 5 Stelle smentiscono e invitano le altre forze della maggioranza ad essere responsabili come lo è stato M5S e a non strumentalizzare.