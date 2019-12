Camera: Gelmini, 'su commissioni costretti ad attendere per guerriglia Pd-M5S'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Sulla presidenza della commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario si consuma l’ennesima guerriglia interna alla maggioranza che sostiene il Conte Bis. Il Partito democratico non vuole il candidato grillino Elio Lannutti, che in queste ore starebbe subendo pressioni anche dal suo movimento per un passo indietro: stallo permanente. Stessa situazione per le commissioni d’inchiesta sulla vicenda Forteto e su Giulio Regeni". Lo denuncia Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

"Tra veti e ripicche -aggiunge- tutto fermo, tutto bloccato. Uno spettacolo davvero penoso da parte di un governo litigioso e indeciso a tutto. Anche questa volta opteranno per il rinvio. Anche questa volta il Parlamento dovrà, inspiegabilmente, aspettare”.