Sicilia: ddl zone franche montane al vaglio dell'Ars

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - L'Assemblea regionale siciliana sta esaminando il disegno di legge voto per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia. A presiedere il dibattito d'Aula è il presidente Gianfranco Miccichè. Se approvato, il disegno di legge, per avere i suoi effetti, dovrà avere il via libera del parlamento nazionale.