Sicilia: Ars approva ddl voto zone franche montane

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - Via libera dell'Ars al ddl voto per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia. Il testo, per avere i suoi effetti, dovrà adesso essere approvato dal parlamento nazionale. Il voto di Sala d'Ercole è stato salutato da un applauso dei sindaci delle comunità presenti in Aula.