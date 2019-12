Sicilia: Aricò (Db), 'ddl zfm vitale per rilancio Comuni, adesso Roma faccia la sua parte'

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "L'approvazione del ddl che prevede l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia era un provvedimento molto atteso, strumento fondamentale per il rilancio e lo sviluppo di quei piccoli Comuni. Attraverso alcuni istituti giuridici come l'esenzione o l'esonero dal versamento di imposte per la prima fase di applicazione, si potrà incentivare le imprese che vorranno investire in questi territori, combattendo cosi lo spopolamento cronico e la tragica mancanza di lavoro nei piccoli centri urbani". Così Alessandro Aricò, capogruppo di DiventeràBellissima all'Ars, commenta il via libera dell'Aula al ddl.

"Abbiamo voluto con forza questa norma -aggiunge-. Riguarda materie fiscali e quindi dovrà essere sostenuta anche dallo Stato, pertanto il nostro auspicio è che l'iter parlamentare proceda speditamente".