Boschi: "Nel 2020 puntare tutto su crescita del Paese"

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Il 2019 non è stato un anno bellissimo ma è finito meglio di come era iniziato. Un risultato importante è stato quello di evitare l'aumento dell'Iva e quindi neutralizzare 23 miliardi di clausole di salvaguardia ereditate dal precedente governo. Io credo che il 2020 debba puntare tutto sulla crescita del nostro Paese". Lo afferma Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, in occasione della presentazione a Roma del volume, 'La Rivoluzione può attendere', libro a cura di Patrizio Perlini e Alberto de Sanctis, con la prefazione del ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola edito da Utopia.

"Con Italia Viva - sottolinea l'onorevole - abbiamo proposto il piano Italia choc per sbloccare 120 miliardi di opere pubbliche ferme, per far crescere posti di lavoro, mettere in sicurezza il territorio, per avere nuove infrastrutture e far crescere il Pil del nostro Paese".