Sicilia: Presidente Ars, 'servono assunzioni alla Regione, anche senza concorsi'

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - "Bisogna dire la verità, il meccanismo amministrativo della Regione è fallito. Servono assunzioni, subito, anche senza concorso. Anche se poi Giletti si incazza. Basta con la demagogia". Così, il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, parlando con i giornalisti della stampa parlamentare per gli auguri natalizi. In particolare parla dell'Assessorato dell'Economia "dove ci sono problemi che nascono dalla struttura, servono persone nuove per salvare questa isola".