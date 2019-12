Sicilia: Presidente Ars, 'per salvare i conti della Regione Musumeci faccia una task force'**

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - Per salvare i conti della Regione siciliana "Musumeci dovrebbe mettere su una task force". "Non ci possiamo permettere che un ragioniere dello Stato o un altro dirigente faccia un errore con i conti, potrebbe essere mortale per la Sicilia. Quindi, se io fossi il Presidente della Regione siciliana metterei in piedi una task force di persone brave, dove mettere dentro Corte dei conti, Procura, politica. Solo così si salva la Regione. Siamo in una situazione di emergenza". Lo ha detto il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè parlando con la stampa parlamentare per gli auguri natalizi. "Mentre la casa crolla non si può litigare, bisogna collaborare", conclude.