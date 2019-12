Gdo: per Conad fatturato di 14,3 mld nel 2019 (+5,9%)

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Conad cresce nel 2019 riportando un fatturato di 14,3 miliardi di euro, 800 milioni in più del 2018 (+5,9%), ed è sempre più vicina alla leadership di mercato nel settore della Gdo, di cui si contende lo 'scettro' con Coop. Nel primo semestre 2019, secondo i dati Gncl, ha raggiunto una quota di mercato del 13,3%, 0,4 punti percentuali in più rispetto al 2018 e 3,8 in più rispetto al 2009, avvicinandosi al 13,4% della 'leader'. Quelli della crescita del giro d'affari sono dati "significativi", secondo il gruppo che ha acquisito Auchan in Italia, per il contesto di ripresa dei consumi alimentari (+1,8%) che inverte il trend dello scorso anno e traina la crescita dei fatturati della distribuzione (+1,4%).

Il suo patrimonio netto nel 2019 si attesta a 2,6 miliardi di euro (+4%) e consente di affrontare il piano degli investimenti 2019-2021: 1,2 miliardi di euro complessivi, di cui 482 milioni finalizzati nel 2020 a interventi sulla rete di vendita, a processi di innovazione. Al 30 novembre, sono 66 i punti di vendita Auchan che hanno cambiato insegna e 2.409 gli addetti del gruppo francese riassorbiti. "L’integrazione della rete porterà anche a incrementare ulteriormente la presenza del prodotto locale e l’italianità a cui oggi concorrono 6.991 fornitori per un giro d’affari di 6,3 miliardi di euro", spiega il gruppo della grande distribuzione.

I risultati economici del 2019 confermano il ruolo della marca Conad, che registra un fatturato di quasi 4 mld (500 mln in più rispetto allo scorso anno) con una crescita dell’8%. Il brand raggiunge una quota di mercato del 30,3% contro una media di mercato del 20,8%: in tutto 9,7 milioni di famiglie italiane fanno settimanalmente la spesa nei punti di vendita di Conad. I punti di vendita sono complessivamente 3.651 con un incremento di 118 negozi rispetto al 2018, frutto anche dell’integrazione dei primi 66 dalla rete Auchan.