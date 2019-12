Gdo: per Conad fatturato di 14,3 mld nel 2019 (+5,9%) (2)

(Adnkronos) - "I risultati conseguiti sono il frutto del modello imprenditoriale in cui a fare la differenza sono i nostri soci imprenditori, la nostra marca e la capacità di investire nell’innovazione", afferma l’amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese. "Abbiamo avuto un incremento dell’occupazione di 3.582 addetti, comprensivi di quelli del gruppo Auchan, e complessivamente diamo lavoro a 59.587 addetti, a cui andrebbe aggiunto l’indotto".

Negli ultimi anni, Conad ha investito in sostenibilità: ha anticipato l’obbligo di legge, introducendo tre anni fa gli shopper e i sacchetti biodegradabili per la spesa, sviluppato progetti per l’efficientamento della logistica e dei magazzini attraverso l’impiego di pallet pooling che permettono di ridurre la generazione di rifiuti, gli sprechi energetici e le emissioni di gas serra, avviato un progetto di pioppicoltura sostenibile in Pianura Padana piantumando 92.400 alberi prossimi ai principali siti logistici, di stoccaggio e movimentazione dei prodotti a proprio marchio.

In quest’ottica Conad prevede a regime l’installazione di 240 colonnine elettriche per la ricarica delle auto presso i punti di vendita. Sono 104 le postazioni attive presso supermercati, centri commerciali e ipermercati (per altre 84 è stata richiesta l’autorizzazione), oggetto del protocollo di intesa tra Conad e Enel finalizzato a favorire lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica.