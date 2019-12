Sicilia: Giovani Sicindustria in campo contro fuga dei cervelli (3)

Ken Loach a Roma: dopo la Brexit più dura la vita dei lavoratori

Roma, (askanews) - A 83 anni Ken Loach non molla e nel nuovo film, "Sorry we missed you", nei cinema dal 2 gennaio, denuncia lo sfruttamento dei lavoratori. Il protagonista consegna pacchi a domicilio per una ditta in franchise, guidato da una macchinetta che ne controlla movimenti, orari, e traccia tutta la merce: 14 ore al giorno, senza garanzie, senza ferie né permessi malattia, con spese a ...