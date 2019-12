Sicilia: Cappuccio (Cisl), 'spalmatura disavanzo è solo un pannicello caldo'

Palermo, 19 dic. (Adnkronos) - "Sarà un piccolo passo avanti ma a noi sembra un pannicello caldo". Così il segretario della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio commenta l’ipotesi di una spalmatura negli anni di quote del disavanzo dei conti della Regione siciliana.

"I governi siciliano e nazionale dicano con chiarezza quali risposte intendono dare per far fronte, in maniera strutturale e prospettica, a quella che si presenta ormai come l’ennesima crisi esplosa nel Paese - aggiunge - In ogni caso sappiano, Palazzo Chigi e Palazzo d’Orleans, che il sindacato non sarà disponibile per nessuna operazione di macelleria sociale. Non possono essere i più deboli a pagare il conto di mancate assunzioni di responsabilità e di nodi irrisolti che vengono al pettine".