Italgas: confermata ed estesa certificazione anticorruzione

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Italgas ha ottenuto per il secondo anno consecutivo, la certificazione Uni Iso 37001:2016 'Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione' per la holding Italgas, ottenendo anche la sua estensione al 'governo anticorruzione' di tutte le società del gruppo e per la controllata Italgas Reti. Il sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione, adottato su base volontaria, è stato verificato dall’organismo di certificazione indipendente Dnv Gl - Business Assurance.

“Per un’azienda come la nostra – ha commentato l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo – l’impegno per il contrasto al fenomeno della corruzione è imprescindibile e permea la nostra operatività quotidiana al pari delle attività più strettamente connesse al core business. Con la conferma della certificazione e la sua estensione anche al governo di tutte le società del gruppo rimarchiamo la nostra attenzione ai temi della legalità, della trasparenza e della responsabilità d’impresa e forniamo un ulteriore e importante segnale di integrità al mercato e agli oltre 1.800 Comuni e 7,6 milioni di utenti con cui entriamo in contatto ogni giorno”.