A Genova Assemblea soci Ucina

Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Si è svolta a Genova, presso il Palazzo della Meridiana, l’Assemblea Generale dei Soci Ucina che ha visto riuniti gli imprenditori della nautica da diporto per una giornata di lavori, di confronto e di aggiornamento sul comparto, con la relazione sulle attività annuali dell’Associazione e l’approvazione del bilancio preventivo 2020. Tra i risultati più significativi raggiunti durante l’anno, è stato messo in evidenza l’avvio dell’operatività del registro telematico del diporto.

Ucina Confindustria Nautica è stata riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come Associazione maggiormente rappresentativa, alla quale pertanto è stato affidato il rilascio delle Dichiarazioni di Costruzione e Importazione delle unità da diporto immesse in commercio (286 Dci rilasciate nel periodo 9 settembre - 18 dicembre). Soddisfazione inoltre è stata espressa in merito alla soluzione approvata nella Legge di Bilancio per la chiusura della procedura di infrazione sul noleggio a breve termine.

Sono state fornite le stime dell’andamento del mercato nautico relative al 2020, frutto di un'indagine condotta dall'Ufficio Studi di Ucina Confindustria Nautica fra i Soci. Dall’analisi emerge che il 62% delle aziende coinvolte dichiara, sulla base del portafoglio ordini, una crescita del fatturato 2020. Il 37% degli intervistati indica un aumento fino a + 5%, il 14% tra il 5 e il 10%, l’11% oltre il 10%. Per il 27% degli intervistati il 2020 sarà un anno di stabilità, mentre soltanto l’11% prevede una contrazione rispetto al fatturato 2019. Per quanto riguarda l’andamento dell’industria nautica italiana, il trend di fatturato 2019 sulle previsioni di chiusura bilancio si attesta sul 9,7% (11,1% per la cantieristica, 6,9% per accessori + motori).

Nell’ambito dell’Assemblea è stato inoltre presentato uno studio di Customer Insight Business Intelligence sul 59° Salone Nautico, realizzato da GRS Research & Strategy, Agenzia indipendente di analisi qualitativa e quantitativa sui grandi eventi. L’Assemblea generale dei Soci è stata preceduta dalle Assemblee di settore.