Sardine: Santori, 'non si può tornare indietro e disperdere questa energia'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Dal 14 novembre le nostre vite sono cambiata completamente e di certo non si sono semplificate. A volte viene voglia di tornare indietro, ma al momento non è proprio possibile. Ci sentiamo responsabili per quello che abbiamo scatenato e ci stiamo impegnando al massimo per fare in modo che questa energia non venga dispersa". Lo dice il leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori, intervistato della rivista del liceo romano Lucrezio Caro, 'il Lucreziano'.