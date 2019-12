Natale: in Sicilia spese pazze per il food, 177 milioni in più della media mensile

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - Per Natale le famiglie siciliane spenderanno circa 1.107 milioni di euro, 177 milioni in più del consumo medio mensile. Le festività, e le tredicesimo, modificano le abitudini di spesa dei siciliani che per cibo e bevande spenderanno il 19% in più rispetto alla media mensile annua. I numeri emergono dall’analisi dell’Osservatorio economico di Confartigianato Imprese Sicilia che vede l'isola, con 32 prodotti agroalimentari di qualità, piazzarsi al quarto posto in Italia per maggior numero di prodotti di qualità.

In Sicilia, a dicembre, i prodotti più acquistati sono formaggi e latticini con una quota del 6,1% sul totale della spesa in prodotti alimentari e bevande; seguono i salumi con il 4,9%; il pane con il 4,6% e altri prodotti di panetteria e pasticceria, tra cui rientrano in particolare i dolci da ricorrenza, con il 4,3%.