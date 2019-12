Natale: in Sicilia spese pazze per il food, 177 milioni in più della media mensile (2)

(Adnkronos) - "I nostri artigiani del gusto utilizzano materie prime e metodi di produzione che evidenziano il legame con il territorio - sottolinea il presidente di Confartigianato Imprese Sicilia Giuseppe Pezzati - Grazie alla loro attività si mette in moto, in questo periodo di feste in particolar modo, l'economia del settore. Il food siciliano piace e piace anche all’estero nonostante si sia registrata una frenata nell’ultimo periodo. Secondo i nostri dati, Ragusa in particolar modo è in crescita per quanto riguarda la domanda estera".