Sicilia: Faraone (Iv), 'Debito? Proporremo modifiche in Cdm ma no a cambiali in bianco'

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - "Non si può scaricare sui sindaci, sui lavoratori, sui cittadini siciliani il malgoverno passato e presente. Italia Viva darà una mano già dal consiglio dei ministri, proponendo modifiche migliorative del testo venuto fuori in Commissione paritetica e portato in discussione oggi, ma il governo regionale deve garantire riforme, non può pretendere che vengano finanziati la cattiva politica e gli sprechi". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone interviene sulla situazione finanziaria della Sicilia.

"Musumeci - aggiunge - proponga riforme utili ai siciliani e tagli alle spese inutili. Solo così avrà le carte in regola per chiedere di aver spalmato il debito. Non si possono firmare cambiali in bianco ad un presidente di regione totalmente immobile".