Prescrizione: Cambiamo, sì a referendum promosso da Camere penali

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Ci associamo con convinzione all’iniziativa annunciata dall'Unione camere penali per un referendum che abroghi l’inaccettabile riforma della prescrizione targata Bonafede”. Lo affermano i deputati di 'Cambiamo!' Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Silli. “Tutte le forze che hanno a cuore la democrazia e la libertà -aggiungono- dovrebbero sostenere lo sforzo per far sì che l’Italia non diventi un Paese incivile, in cui chiunque finisca nelle maglie di un processo debba rimanerci a vita".